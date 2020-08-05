Адвокат Ефремова заявил, что текст к видео с извинениями актер писал не сам

Фото: телеграм-канал LIFE SHOT

Текст для видео, в котором Михаил Ефремов извиняется перед потерпевшими по делу о ДТП с его участием, написал не сам актер, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на слова адвоката Эльмана Пашаева.

"Текст для видео писал я, чтобы принести извинения потерпевшим, никакой вины он не признавал", – заявил адвокат.

Смертельное ДТП с участием Ефремова случилось 8 июня в районе Смоленской площади. Машина актера вылетела на встречную полосу и столкнулась с отечественной Lada. В результате пострадал водитель Сергей Захаров, который позднее скончался в больнице.

Рассмотрение дела началось 5 августа в Пресненском суде. Актера обвиняют в управлении транспортным средством в состоянии опьянения, что привело к смертельному ДТП.

Экспертиза обнаружила следы кокаина и марихуаны в крови артиста после ДТП. Слушания дела по существу продолжатся в четверг, 6 августа.