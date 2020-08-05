СК начал проверку по факту оставления ребенка в опасности в Дорогомилове

Фото: Москва 24/Анастасия Корнишкина

Следственный комитет проводит проверку после обнаружения брошенного ребенка в коляске в районе Дорогомилово, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на старшего помощника главы ГСУ СК России по столице Юлию Иванову.

"5 августа рядом с подъездом дома на Студенческой улице прохожий обнаружил прогулочную коляску с малолетним мальчиком внутри. Об этом он сообщил в правоохранительные органы. Ребенок был осмотрен врачами, его здоровью ничего не угрожает", – рассказала Иванова.

Сотрудники СК проводят доследственную проверку, устанавливаются родители мальчика.

Ранее сообщалось, что ситуация с брошенным в коляске ребенком находится на контроле департамента соцзащиты.