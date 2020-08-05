Ситуация с брошенным в коляске ребенком на западе Москвы на контроле соцзащиты

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Органы соцзащиты контролируют ситуацию с брошенным ребенком, которого нашли в коляске в районе Дорогомилово, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу столичного департамента труда и социальной защиты населения.

"Сейчас ребенок находится в больнице. Правоохранительные органы разбираются в обстоятельствах произошедшего. Родителей малыша пока не нашли. Ситуация находится на контроле департамента, ребенку окажут необходимую помощь", – рассказали в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что прокуратура Москвы начала проверку после обнаружения оставленной коляски с ребенком на западе столицы.