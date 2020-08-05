Следователи назвали три версии аварии с микроавтобусом в Крыму

11:38
Фото: ГУ МЧС России по Республике Крым
Следователи отрабатывают три основные версии ДТП со смертельным исходом в Крыму. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу регионального управления СК РФ.
Трагедия произошла на трассе "Таврида" 31 июля. Микроавтобус по пути из Краснодара в Севастополь столкнулся с грузовиком, в результате чего погибли девять человек и девять получили ранения разной степени тяжести.
По версии следствия, организатор перевозки мог не выполнить требуемые условия для организации труда и отдыха водителя. 30 июля в 14 часов дня микроавтобус выехал из Крыма в Краснодарский край, а уже спустя 12 часов проехал по тому же месту в обратном направлении.
В качестве еще одной версии рассматривается недостаточная квалификация водителя. Кроме того, аварию могла повлечь за собой недостаточная техническая исправность микроавтобуса.
В Следственном комитете РФ непосредственной причиной ДТП назвали нарушение водителем правил дорожного движения. Сообщается, что перевозчик превысил скорость на участке, где разрешенным пределом была отметка в 90 километров в час.
Киевский районный суд Симферополя ранее арестовал организатора перевозок в рамках дела о ДТП в Крыму. Под стражей он будет находиться до 31 августа нынешнего года.
Число жертв ДТП с микроавтобусом в Крыму выросло до девяти
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