18 человек пострадали из-за обрушения моста в ЕАО во время военных учений – СМИ

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18 человек пострадали в результате обрушения конструкций моста в Еврейской автономной области во время военных учений, сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы.

Инцидент произошел в поселке имени Тельмана в Смидовичском районе. Сообщается, что во время учений железнодорожных войск произошло обрушение конструкции понтонного моста.

"Травмы получили 18 человек", – сообщил источник.

Впоследствии информацию об обрушении моста подтвердили в администрации Смидовичского района. Там также сообщили о наличии пострадавших, однако точное число не уточнялось.

17 июля в России была объявлена внезапная проверка войск Южного и Западного военных округов, а также отдельных соединений центрального подчинения, ВДВ и морской пехоты. В Минобороны РФ заявили, что проверка является плановой и не направлена против других стран.