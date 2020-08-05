18 человек пострадали из-за обрушения моста в ЕАО во время военных учений – СМИ

11:05
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
18 человек пострадали в результате обрушения конструкций моста в Еврейской автономной области во время военных учений, сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы.
Инцидент произошел в поселке имени Тельмана в Смидовичском районе. Сообщается, что во время учений железнодорожных войск произошло обрушение конструкции понтонного моста.
"Травмы получили 18 человек", – сообщил источник.
Впоследствии информацию об обрушении моста подтвердили в администрации Смидовичского района. Там также сообщили о наличии пострадавших, однако точное число не уточнялось.
17 июля в России была объявлена внезапная проверка войск Южного и Западного военных округов, а также отдельных соединений центрального подчинения, ВДВ и морской пехоты. В Минобороны РФ заявили, что проверка является плановой и не направлена против других стран.
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