США заявили о непричастности к покушению на Мадуро

05 августа 2018, 18:35
Фото: АР/Richard Drew
Правительство США не причастно к попытке покушения на президента Венесуэлы Николаса Мадуро, которое произошло в Каракасе. Об этом заявил помощник американского президента по национальной безопасности Джон Болтон в интервью Fox News.
Он отметил, что разговаривал с американскими дипломатами и временным поверенным в Каракасе. Они, по его словам, большую часть ночи занимались тем, чтобы обеспечить безопасность граждан США на территории Венесуэлы.
"В настоящий момент мы уверены, что американцы, о которых известно нашим дипломатам, находятся в безопасности в Венесуэле", – приводит слова Болтона ТАСС.
Ранее сообщалось, что 4 августа было совершено покушение на президента Венесуэлы Николаса Мадуро. Ликвидировать Мадуро планировалось с помощью нескольких дронов, которые подлетели к трибуне на проспекте Боливара, где в тот момент выступал президент страны.
Аппараты были начинены взрывчаткой. В результате инцидента ранения получили семеро гвардейцев.
В российском МИД решительно осудили покушение на президента Венесуэлы. В министерстве подчеркнули, что такие действия направлены на дестабилизацию обстановки в стране, где на днях завершился съезд Социалистической единой партии Венесуэлы.
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