США заявили о непричастности к покушению на Мадуро

Фото: АР/Richard Drew

Правительство США не причастно к попытке покушения на президента Венесуэлы Николаса Мадуро, которое произошло в Каракасе. Об этом заявил помощник американского президента по национальной безопасности Джон Болтон в интервью Fox News.

Он отметил, что разговаривал с американскими дипломатами и временным поверенным в Каракасе. Они, по его словам, большую часть ночи занимались тем, чтобы обеспечить безопасность граждан США на территории Венесуэлы.

"В настоящий момент мы уверены, что американцы, о которых известно нашим дипломатам, находятся в безопасности в Венесуэле", – приводит слова Болтона ТАСС.

Ранее сообщалось, что 4 августа было совершено покушение на президента Венесуэлы Николаса Мадуро. Ликвидировать Мадуро планировалось с помощью нескольких дронов, которые подлетели к трибуне на проспекте Боливара, где в тот момент выступал президент страны.

Аппараты были начинены взрывчаткой. В результате инцидента ранения получили семеро гвардейцев.

В российском МИД решительно осудили покушение на президента Венесуэлы. В министерстве подчеркнули, что такие действия направлены на дестабилизацию обстановки в стране, где на днях завершился съезд Социалистической единой партии Венесуэлы.