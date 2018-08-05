В МИД РФ отреагировали на покушение на президента Венесуэлы

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В российском МИД решительно осудили покушение на президента Венесуэлы Николаса Мадуро, в результате которого пострадали семь человек. Заявление опубликовано на сайте ведомства.

В министерстве подчеркнули, что такие действия направлены на дестабилизацию обстановки в стране, где на днях завершился съезд Социалистической единой партии Венесуэлы.

Также в МИД РФ сочли "категорически неприемлемым использование террористических методов в качестве инструментов политической борьбы".

Политические разногласия должны урегулироваться мирным путем, добавили в ведомстве.

Накануне на президента Венесуэлы Николаса Мадуро было совершено покушение. Ликвидировать первое лицо планировалось с помощью нескольких дронов, начиненных взрывчатым веществом.

Ответственность за покушение на себя взяла венесуэльская вооруженная группировка "Фланелевые солдаты".