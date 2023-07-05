Жертвами пожара в ТиНАО стали двое бездомных – СМИ

Фото: genproc.gov.ru

Жертвами пожара в поселении Первомайском в ТиНАО стали двое бездомных, сообщает телеканал "360".

Возгорание произошло в ночь на 5 июля в неиспользуемом здании. Деревянная одноэтажная постройка расположена на Заречной улице, 22, в поселке Птичное.

Огонь полыхал на крыше и внутри здания на площади 100 квадратных метров. Произошло обрушение на площади 40 квадратных метров. После ликвидации возгорания в одной из комнат нашли тела мужчины и женщины.

Ранее столичная прокуратура взяла на контроль установление обстоятельств и причин пожара в деревянном строении в ТиНАО. Надзорное ведомство контролирует ход и результаты процессуальной проверки. Точную причину пожара установят по результатам пожарно-технической экспертизы.