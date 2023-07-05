Прокуратура организовала проверку после пожара в деревянном доме в ТиНАО

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Столичная прокуратура контролирует установление обстоятельств и причин пожара в деревянном строении в ТиНАО, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства.

После тушения огня на месте обнаружили тела мужчины и женщины. Надзорное ведомство взяло на контроль ход и результаты процессуальной проверки.

Огонь в поселке Птичное поселения Первомайского потушили в ночь на 5 июля. Возгорание произошло на улице Заречной, доме 22. В результате погибли два человека. Точную причину пожара установят по результатам пожарно-технической экспертизы.