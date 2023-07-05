Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

09:03

Происшествия

Прокуратура организовала проверку после пожара в деревянном доме в ТиНАО

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Столичная прокуратура контролирует установление обстоятельств и причин пожара в деревянном строении в ТиНАО, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства.

После тушения огня на месте обнаружили тела мужчины и женщины. Надзорное ведомство взяло на контроль ход и результаты процессуальной проверки.

Огонь в поселке Птичное поселения Первомайского потушили в ночь на 5 июля. Возгорание произошло на улице Заречной, доме 22. В результате погибли два человека. Точную причину пожара установят по результатам пожарно-технической экспертизы.

Читайте также

происшествияпожар
Ещё больше новостей — в телеграм-канале Москва 24 Подписывайтесь!
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика