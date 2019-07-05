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07:37

Миллиардер погиб на Багамах

происшествия за рубежом

07:37

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Фото: twitter.com/newsbluntmedia

На Багамах произошло крушение вертолета, жертвами которого стали семь человек, включая угольного магната Криса Клайна, передает издание BNO News.

ЧП произошло рано утром 4 июля. Вертолет рухнул в Атлантический океан неподалеку от самого северного острова Багамских островов.

Никто из тех, кто был на борту, не выжил. Клайна опознали его друзья. 5 июля миллиардеру должно было исполниться 62 года. Личности остальных сразу не смогли установить.

По данным Forbes, состояние Клайна на момент его смерти составляло около 1,8 миллиарда долларов.

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происшествия за рубежом

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