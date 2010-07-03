Россиянин арендовал шоу "Форт Боярд" на свой юбилей

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Бизнесмен из России арендовал на день рождения знаменитое французское телешоу "Форт Боярд". Об этом сообщает Le Parisien.

По информации издания, такой необычный подарок на 50-летие сделал себе российский металлургический магнат. Как пишет газета, миллиардер арендовал для гостей праздника не только площадку "Форта Боярд", но и техническую команду шоу, которая насчитывает более 100 сотрудников.

Сумма сделки не уточняется. При этом известно, что для именинника и его друзей "Форт Боярд" подготовил специальную программу из 30 испытаний.

Ранее сообщалось, что молодой бизнесмен купил один из самых дорогих домов в Азии. Исполнительный директор компании Causeway Education 22-летний Мэтью Чеунг приобрел особняк в престижном районе Гонконга за рекордную сумму в 117 миллионов долларов. Площадь дома составляет 806 квадратных метров, вокруг него расположен обширный сад.