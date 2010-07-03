Россиянин арендовал шоу "Форт Боярд" на свой юбилей

Фото: wikipedia.org/Patrick Despoix по лицензии CC BY-SA 4.0
Бизнесмен из России арендовал на день рождения знаменитое французское телешоу "Форт Боярд". Об этом сообщает Le Parisien.
По информации издания, такой необычный подарок на 50-летие сделал себе российский металлургический магнат. Как пишет газета, миллиардер арендовал для гостей праздника не только площадку "Форта Боярд", но и техническую команду шоу, которая насчитывает более 100 сотрудников.
Сумма сделки не уточняется. При этом известно, что для именинника и его друзей "Форт Боярд" подготовил специальную программу из 30 испытаний.
Ранее сообщалось, что молодой бизнесмен купил один из самых дорогих домов в Азии. Исполнительный директор компании Causeway Education 22-летний Мэтью Чеунг приобрел особняк в престижном районе Гонконга за рекордную сумму в 117 миллионов долларов. Площадь дома составляет 806 квадратных метров, вокруг него расположен обширный сад.
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.