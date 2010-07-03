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16:52

Молодой бизнесмен купил один из самых дорогих домов в Азии

за рубежом общество

16:52

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Фото: ТАСС/JEROME FAVRE/EPA

22-летний бизнесмен Мэтью Чеунг совершил одну из самых дорогих в Азиатско-Тихоокеанском регионе сделок на рынке недвижимости. Как сообщают "Аргументы и факты", он приобрел дом в Гонконге за 117 миллионов долларов.

Мэтью Чеунг является исполнительным директором компании Causeway Education. Это структурное подразделение корпорации его отца Кенни Чеунга Cheung & Sons (компания работает в недвижимости, образовании, сельском хозяйстве, а также в сферах строительных материалов и добычи полезных ископаемых).

Особняк, который купил Чеунг-младший, расположен в престижном районе Гонконга на горе Николсон. Площадь дома составляет 806 квадратных метров, вокруг него находится большой сад.

Ранее Роман Абрамович заявлял о намерении купить самую дорогую виллу в Израиле за 64 миллиона долларов.

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