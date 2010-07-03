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02:19

Ликвидатора аварии в Чернобыле избили в метро Москвы

происшествия

02:19

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Фото: Москва 24/Анастасия Корнишкина

Следственный комитет (СК) намерен расследовать уголовное дело об избиении в Москве ликвидатора аварии на Чернобыльской атомной электростанции (ЧАЭС).

Как сообщили Агентству "Москва" в столичном главке СК, следователи инициируют передачу дела из органов полиции для дальнейшего расследования.

Инцидент произошел на выходе из метро. Инвалид первой группы случайно задел девушку, после чего его избил подросток. Мужчина был госпитализирован со сломанными ребрами.

19 июня Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту убийства мужчины в ходе конфликта у станции метро "Электрозаводская".

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происшествия

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