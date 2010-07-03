Дело возбуждено после убийства у станции метро "Электрозаводская"

Фото: СК РФ

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту убийства мужчины в ходе конфликта у станции метро "Электрозаводская", сообщает Агентство "Москва".

По данным следствия, 19 июня между компанией знакомых мужчин, находившихся в состоянии алкогольного опьянения, произошел конфликт, переросший в потасовку.

Один из мужчин скончался от ножевого ранения, и еще несколько с ранениями были госпитализированы. Сейчас следователи осматривают место происшествия, устанавливаются все участники конфликта.

По словам очевидца, от шести до десяти человек били одного ногами. Тот смог подняться и убежать, однако его догнали и начали бить палками, подобранными у мусорного контейнера.