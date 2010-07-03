В Раменках дворник избил до смерти своего приятеля

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В Раменках задержали подозреваемого в причинении смертельных травм мужчине, сообщил Агентству "Москва" источник в правоохранительных органах.

15 июня в полицию обратилась женщина. Она сообщила, что в квартире на Мичуринском проспекте обнаружила тело убитого супруга 1985 года рождения с рассечением подбородка и мягких тканей головы.

Спустя три дня на территории Московской области сотрудники уголовного розыска задержали гражданина 1984 года рождения, работающего дворником. Мужчину изобличили в том, что он во время ссоры руками и ногами забил до смерти своего знакомого.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть.

В ночь на 19 июня в результате конфликта около станции метро "Электрозаводская" погиб один человек, еще трое получили ножевые ранения. Пострадавших госпитализировали.