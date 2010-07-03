Суд арестовал 15 участников конфликта в Чемодановке

Фото: ТАСС/Следственный комитет РФ

Первомайский районный суд Пензы арестовал на два месяца 15 фигурантов уголовного дела об инциденте в селе Чемодановка Пензенской области.

"Суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей на два месяца 15 фигурантам уголовного дела", – цитирует ТАСС представителя суда.

Драка между жителями Чемодановки и представителями цыганской общины произошла вечером 13 июня. История получила широкую огласку, когда люди перекрыли трассу М-5 "Урал".

Жители села утверждали, что цыгане приставали к 12-летней девочке, что и стало причиной столкновения по принципу "стенка на стенку". Прибывший на место схода губернатор области Иван Белозерцев заверил собравшихся, что виновные в трагедии будут наказаны по закону.

В результате конфликта один человек скончался, еще четверых госпитализировали с ножевыми ранениями.

В понедельник, 17 июня, стало известно, что все представители цыганской общины уехали из Чемодановки. В пресс-службе пензенского губернатора заверили, что они сделали это по доброй воле. При этом глава сельсовета на встрече с жителями говорил, что цыган, которых в населенном пункте было всего около 900 человек, принудительно отправили в Волгоградскую область. Там их согласилась приютить местная диаспора.

Телеканалу Москва 24 удалось связаться с очевидцем драки, он рассказал, какая обстановка в селе сейчас.

