Суд арестовал 15 участников конфликта в Чемодановке

Первомайский районный суд Пензы арестовал на два месяца 15 фигурантов уголовного дела об инциденте в селе Чемодановка Пензенской области.
"Суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей на два месяца 15 фигурантам уголовного дела", – цитирует ТАСС представителя суда.
Драка между жителями Чемодановки и представителями цыганской общины произошла вечером 13 июня. История получила широкую огласку, когда люди перекрыли трассу М-5 "Урал".
Жители села утверждали, что цыгане приставали к 12-летней девочке, что и стало причиной столкновения по принципу "стенка на стенку". Прибывший на место схода губернатор области Иван Белозерцев заверил собравшихся, что виновные в трагедии будут наказаны по закону.
В понедельник, 17 июня, стало известно, что все представители цыганской общины уехали из Чемодановки. В пресс-службе пензенского губернатора заверили, что они сделали это по доброй воле. При этом глава сельсовета на встрече с жителями говорил, что цыган, которых в населенном пункте было всего около 900 человек, принудительно отправили в Волгоградскую область. Там их согласилась приютить местная диаспора.
Телеканалу Москва 24 удалось связаться с очевидцем драки, он рассказал, какая обстановка в селе сейчас.
Очевидец драки в Чемодановке рассказал об обстановке в селе
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