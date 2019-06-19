Один человек погиб в результате конфликта около метро "Электрозаводская"

Фото: Фото: Москва 24

Один человек погиб и трое получили ножевые ранения в результате конфликта около станции метро "Электрозаводская", сообщает телеканал Москва 24.

Инцидент произошел в 5:30 в сквере около входа на станцию. Пострадавших госпитализировали. На месте работает оперативно-следственная группа.

Отмечается, что произошедшее не повлияло на работу столичного метрополитена.



Один человек погиб в драке у станции метро "Электрозаводская"

Накануне суд арестовал 15 фигурантов уголовного дела о массовой драки между жителями Чемодановки и представителями цыганской общины в селе Чемодановка Пензенской области. Драка произошла вечером 13 июня. История получила широкую огласку, когда люди перекрыли трассу М-5 "Урал".