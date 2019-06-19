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12:35 (обновлено 19.06.2019 16:39)

Очевидец рассказал о конфликте у станции метро "Электрозаводская"

происшествия

12:35

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У станции метро "Электрозаводская" утром в среду, 19 июня, произошла драка. В МВД сообщают, что один человек погиб, еще трое получили ножевые ранения.

Станция метро открыта, для пассажиров ограничений нет. Телеканалу Москва 24 удалось поговорить с очевидцем инцидента.

"Было две драки. Одна у метро, вторая – ближе к одному из ресторанов. Человек шесть-семь, может, десять, били одного человека ногами. Он лежал на земле, потом поднялся, побежал, они за ним. Похватали палки, которые стояли в мусорке. Догнали около машин. Били палками. Он упал – продолжили бить ногами. Потом они резко побежали в сторону Элетрозавода. И здесь уже приехали две скорые", – рассказала очевидец Дарья Балык.

Также очевидцы рассказали, что участники драки вышли из ближайшего ресторана одной компанией, все они находились в состоянии алкогольного опьянения. А драка началась после того, как они дошли до остановки.

Позднее стало известно, что по факту убийства возбуждено уголовное дело.

"По данным следствия, между компанией знакомых мужчин, находившихся в состоянии алкогольного опьянения, произошел конфликт, переросший в потасовку. В результате чего один из мужчин скончался от ножевого ранения и еще несколько получили ранения", – рассказала журналистам старший помощник руководителя Главного следственного управления Следственного комитета (СК) России по столице Юлия Иванова.

Также в СМИ появилась информация, что участники конфликта являются приезжими из стран Средней Азии.

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