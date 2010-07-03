Возбуждено уголовное дело после избиения режиссера Галдановой

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Полиция Москвы разыскивает мужчину, ударившего режиссера Агнию Галданову. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД.

Происшествие случилось в 1:00 29 июня в районе дома № 3 по Каретном ряду. В столичной больнице рассказали, что к врачам обратилась девушка с ушибами.

Около полуночи она стояла на дороге и разговаривала по телефону. Мимо проходил мужчина, с которым у режиссера завязалась словесная перепалка, и он ее ударил. По факту инцидента возбуждено уголовное дело по статье о побоях.

Ранее неизвестные избили исполнительного директора Фонда кино, продюсера Вячеслава Тельнова. Это произошло около его дома.

Как уточнил сам Тельнов, нападавшие сняли все произошедшее на камеру телефона и скрылись. Продюсер считает, что ограбление не было целью нападавших.