Исполнительный директор Фонда кино Вячеслав Тельнов избит неизвестными

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков

Исполнительный директор Фонда кино, продюсер Вячеслав Тельнов был избит неизвестными около своего дома, передает ТАСС.

Как рассказал сам Тельнов, "нападение произошло около дома, нападавшие сняли все произошедшее на камеру телефона и скрылись". Продюсер убежден, что ограбление не было целью нападавших. В ближайшее время он пойдет в полицию и напишет заявление.

Исполнительным директором Фонда кино Тельнов стал осенью прошлого года. До этого он возглавлял киностудию "Ленфильм" и профильный департамент министерства культуры.

Ранее сообщалось, что в Зеленограде сотрудники полиции задержали женщину, которая избивала детей на улице. У одного из пострадавших врачи обнаружили гематому на голове.

