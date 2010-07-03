СК расследует избиение девушки двумя мужчинами в центре Москвы

Фото: Москва 24/Анастасия Корнишкина

Руководство ГСУ СК по Москве инициировало вопрос об изъятии уголовного дела об избиении девушки в центре города двумя мужчинами. Девушку избили из-за отказа вступить с ними в интимную связь.

Дело передадут из полиции в СК, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на старшего помощника главы столичного главка ведомства Юлию Иванову.

"В СМИ выявлено сообщение о том, что ночью двое мужчин, находясь в центре Москвы, подошли к ранее незнакомой девушке и предложили вступить в интимную связь. Получив отказ, нанесли последней удары в область головы, после чего скрылись", – сказала Иванова.

Полиция возбудила дело по статье о побоях.

Ранее сообщалось, что мужчину, который ударил режиссера Агнию Галданову, объявили в розыск. ЧП случилось ночью 29 июня в районе дома № 3 по Каретном ряду.

