Рабочий скончался в результате электротравмы в Москве

Фото: телеграм-канал "ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ"

Рабочий скончался в результате электротравмы при производстве работ на строительном объекте на Автозаводской улице, сообщается в телеграм-канале столичной прокуратуры.

ЧП произошло 5 июня с рабочим субподрядной организации. Мужчина 1974 года рождения скончался на месте.

Симоновская межрайонная прокуратура контролирует ход и результаты процессуальной проверки, проводимой по факту его гибели.

Ранее на территории строительной площадки на улице Лобачевского, доме 114, произошло обрушение перекрытия и строительных лесов на площади 300 квадратных метров. В результате один человек погиб.

Дело возбудили по факту гибели рабочего на стройплощадке на улице Лобачевсокго