17:57Происшествия
Рабочий скончался в результате электротравмы в Москве
Фото: телеграм-канал "ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ"
Рабочий скончался в результате электротравмы при производстве работ на строительном объекте на Автозаводской улице, сообщается в телеграм-канале столичной прокуратуры.
ЧП произошло 5 июня с рабочим субподрядной организации. Мужчина 1974 года рождения скончался на месте.
Симоновская межрайонная прокуратура контролирует ход и результаты процессуальной проверки, проводимой по факту его гибели.
Ранее на территории строительной площадки на улице Лобачевского, доме 114, произошло обрушение перекрытия и строительных лесов на площади 300 квадратных метров. В результате один человек погиб.
Дело возбудили по факту гибели рабочего на стройплощадке на улице Лобачевсокго
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