В Зеленограде пьяная женщина устроила ДТП на угнанном такси

15:59
Фото: УВД по Зеленоградскому АО
В Зеленограде задержали женщину, подозреваемую в угоне автомобиля такси, сообщили Агентству "Москва" в пресс-службе столичного главка МВД.
Инцидент произошел в 9-м микрорайоне Зеленограда. Женщина после распития спиртных напитков со своими знакомыми решила вызвать такси, с водителем которого ранее была знакома. Между молодыми людьми и приехавшим на вызов водителем возник конфликт.
Таксист покинул автомобиль, оставив ключ в замке зажигания. Задержанная, воспользовавшись ситуацией, села за руль автомобиля и начала движение, в результате чего совершила столкновение со стоящим транспортным средством.
Против подозреваемой возбудили уголовное дело об угоне, а также составили административный протокол о невыполнении водителем ТС требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения.
Задержанную отпустили под подписку о невыезде.
Ранее сообщалось, что полиция в Москве проверяет информацию об избиении таксиста и похищении его автомобиля. В момент обращения в полицию таксист, предположительно, был пьян и не смог вспомнить ни марку машины, ни обстоятельств инцидента.
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