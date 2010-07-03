Второму фигуранту дела об убийстве спецназовца предъявлено обвинение

Фото: видео телеграм-канала LIFE SHOT

Следственный комитет предъявил обвинение еще одному участнику драки в Красногорске, в результате которой был убит спецназовец Никита Белянкин, сообщает ТАСС.

Ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении трех фигурантов поступило в Красногорский городской суд Московской области. Все трое уже доставлены в суд.

В среду стало известно о задержании еще двоих подозреваемых по делу об убийстве Белянкина. Следователям также удалось установить, кто нанес ему смертельный удар. На данный момент задержаны четверо подозреваемых.

В ночь на 2 июня в микрорайоне Путилково в Красногорском районе около кафе на Новотушинской улице произошла драка. Пытавшийся разнять дерущихся бывший военнослужащий ГРУ Никита Белянкин был убит в результате ножевого ранения в область сердца.

СК возбудил уголовное дело об убийстве и причинении телесных повреждений, и хулиганстве. Дело расследует Главное следственное управление ведомства.

Белянкин родился в столице, учился в кадетском корпусе, был членом отряда по поиску останков погибших во время ВОВ. Служил в спецназе ГРУ и воевал в Сирии. Похороны пройдут на Митинском кладбище 6 июня.