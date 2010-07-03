Движение на Боровой улице перекрыто из-за пожара в административном здании

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Движение на улице Боровая перекрыто из-за возгорания в административном здании. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу ГКУ "Центр организации дорожного движения" (ЦОДД).

"На улице Боровой произошло возгорание в административном здании. Движение полностью перекрыто от дома № 6 до дома № 20. На месте работают оперативные службы", – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что произошло возгорание на деревянном обрешетнике кровли трехэтажного строения. Пожар был локализован на площади 200 квадратных метров.

