В Москве задержали подозреваемого в убийстве мужчины

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Сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемого в убийстве мужчины на юго-западе столицы.

Преступление было совершено ночью 4 июня в одной из квартир многоэтажки на улице Новочеремушкинская. На месте инцидента правоохранители обнаружили тело мужчины 1969 года рождения с раной груди. Подозреваемый в убийстве – гражданин 1979 года рождения.

"Во время конфликта он ударил потерпевшего ножом в грудь", – цитирует Агентство "Москва" представителя пресс-службы ГУ МВД по столице.

Накануне сообщалось, что мужчина с ножом напал на полицейского в подъезде жилого дома в Ростокине. 4 июня жители дома в проезде Кадомцева на северо-востоке столицы вызвали полицию. Они сообщили о нарушениях общественного порядка в подъезде дома. Когда прибывшие на место правоохранители начали выяснять обстоятельства инцидента и проверять документы, один из мужчин ударил полицейского ножом в область ноги.

