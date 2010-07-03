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14:42

Полицейского ударили ножом в подъезде дома в Ростокине

происшествия

14:42

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Фото: портал мэра и правительства Москвы

Мужчина с ножом напал на полицейского в подъезде жилого дома в Ростокине. Об этом сообщили в пресс-службе столичного главка СК России. Возбуждено уголовное дело по статье "Применение насилия в отношении представителя власти".

По данным ведомства, 4 июня жители дома в проезде Кадомцева на северо-востоке столицы вызвали полицию. Они сообщили о нарушениях общественного порядка в подъезде дома. Когда прибывшие на место правоохранители начали выяснять обстоятельства инцидента и проверять документы, один из мужчин ударил полицейского ножом в область ноги.

Нападавший был задержан. Его доставили в следственный отдел. Раненому полицейскому оказали необходимую медицинскую помощь, уточнили в СК.

Ранее уголовное дело о покушении на убийство возбудили по факту нападения на полицейского в Туле. Инцидент произошел утром 24 мая в поселке Косая Гора. По данным СК, неизвестные выстрелили в сотрудника полиции из его же табельного пистолета, а затем бросили оружие и скрылись. Пострадавший был госпитализирован.

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происшествия

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