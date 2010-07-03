СК возбудил дело после нападения на полицейского в Туле

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Уголовное дело о покушении на убийство возбудили по факту нападения на полицейского в Туле, сообщает РИА Новости.

Инцидент произошел утром 24 мая в поселке Косая Гора. По данным СК, неизвестные выстрелили в него из его же табельного пистолета, бросили оружие и скрылись.

Полицейского госпитализировали. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа и эксперты.