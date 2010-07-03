Полицейские ранили подозреваемого в грабеже на западе Москвы

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Полицейские ранили из огнестрельного оружия подозреваемого в грабеже на западе Москвы, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Собеседник агентства уточнил, что подозреваемый оказал активное сопротивление. Сейчас на место происшествия вызваны медики для оказания помощи.