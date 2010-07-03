Напавшего на полицейского в центре Москвы отправили на принудительное лечение

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Тверской суд столицы отправил на принудительное лечение Виктора Федосеева, который обвиняется в нападении на полицейского в ходе несогласованной акции в сентябре 2018 года.

"Суд освободил Виктора Федосеева от уголовной ответственности и отправил его на принудительное лечение в стационар специализированного типа", – сообщили Агентству "Москва" в суде.

Согласно результатам психолого-психиатрической экспертизы, у Федосеева диагностировали шизофрению. По этой причине, пояснили медики, в момент нападения он не мог осознавать характер и общественную опасность своих действий.

Ранее Хамовнический районный суд арестовал двух участников несогласованной акции – Виктора Федосеева и Василия Костылева. Их обвинили в причинении телесных повреждений сотрудникам полиции. По версии следствия, во время несогласованной акции, проходившей в столице в сентябре прошлого года, Федосеев ударил полицейского по голове. Было возбуждено уголовное дело о "применении насилия в отношении представителя власти".