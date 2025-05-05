Фото: rmf24.pl

Неизвестный бросил дымовую шашку на сцену в Вагенингене во время выступления премьер-министра Польши Дональда Туска и его нидерландского коллеги Дика Скофа в ходе памятного мероприятия. Об этом пишет RMF 24.

В СМИ уточнили, что памятное мероприятие было приурочено к годовщине освобождения Голландии от немецко-фашистских войск. Туск и Скоф должны были зажечь мемориальный огонь.

Дымовая шашка попала под ноги польского премьер-министра. После этого охрана вывела Туска и Скофа со сцены.

Ранее Служба внешней разведки (СВР) России заявила, что Европа и Украина пытаются омрачить празднование 80-летия Победы в Великой Отечественной войне (ВОВ). Также европейские государства продолжают свою политику реваншизма, потакая авантюрам Киева. Так в СВР расценили решение ФРГ не допустить послов РФ и Белоруссии на памятные мероприятия по всей стране.

Представители ведомства отметили, что украинский лидер Владимир Зеленский якобы несет "факел свободы", но в действительности на Украине происходит демонстративное почитание украинских карателей времен ВОВ.