Кравцов заявил, что в молдавских учебниках истории искажают правду о ВОВ

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Глава Минпросвещения России Сергей Кравцов заявил об искажении событий Второй мировой войны в молдавских учебниках по истории для 9 и 12 классов. Его слова приводятся на сайте ведомства.

Новые учебники истории в Молдавии вызвали возмущение у граждан из-за тезисов, которые героизируют нацизм. В них указано, что СССР является якобы одним из инициаторов Второй мировой войны. Кроме того, авторы пособия написали, что "сталинградская катастрофа привела к выводу румынских войск с Кавказа".

Посольство РФ, а также русские и еврейские общины потребовали изъять из оборота учебники. Однако министр образования Молдавии Дан Перчун заявил, что пособия отражают объективный подход к историческим событиям.

Кравцов считает неприемлемым то, что в этом учебнике Сталинградскую битву называют катастрофой. По его словам, такие умозаключения свидетельствуют о том, что чьими последователями являются молдавские власти. Кроме того, он назвал данные трактовки циничным надругательством над памятью миллионов людей, которые погибли от нацизма.

"Такие "трактовки" – это опасная попытка переписать историю, оправдать нацизм, стереть из памяти поколений правду о Великой Победе", – отметил министр.

Глава Минпросвещения России указал, что детям нужно знать правду про исторические события, в том числе про то, как миллионы советских людей, в том числе уроженцы Молдавии, сражались в рамках Сталинградской битвы плечом к плечу против общего врага.

Кравцов также заявил, что в России история является основой воспитания детей. Например, старшеклассники во всех российских школах изучают Великую Отечественную войну по учебникам, в которых объективно и подробно описаны события тех лет. При этом, по его словам, в 10-м классе предусмотрено увеличение количества уроков для изучения ВОВ, в том числе событий Сталинградской и Курской битв.

В этом году в России прошла презентация нового учебного пособия по военной истории России, которое было издано Российским военно-историческим обществом (РВИО). Его рекомендуют использовать во всех российских школах.

Кравцов отметил, что лично прочитал учебник и обнаружил в нем "много интересного", назвав книгу "очень красочной". Как он указал, в пособии представлены хорошие иллюстрации и текст, а также чувствуется высокий уровень подготовки.

В свою очередь, помощник президента России Владимир Мединский обратил внимание, что в качестве источников для пособия использовались многие документы, среди которых были и бумаги из "Библиотеки военного историка".

