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09:46

Происшествия

Пожар произошел на территории Ильского НПЗ на Кубани из-за атаки БПЛА – СМИ

Фото: телеграм-канал Mash

В результате атаки беспилотного летательного аппарата (БПЛА) на Ильский нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) в Краснодарском крае произошел пожар. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

"Беспилотник атаковал территорию Ильского НПЗ, в результате чего начался пожар на площади 60 квадратных метров", – заявил собеседник издания.

В настоящее время пожар ликвидирован. О пострадавших не сообщалось.

Накануне НПЗ также подвергся атаке беспилотников. По информации источника СМИ, нападение с воздуха на нефтеперерабатывающий завод совершили четыре БПЛА. Из-за этого на объекте произошло возгорание площадью 400 квадратных метров.

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