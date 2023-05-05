В МВД опровергли сообщения о нападении на полицейских на юго-западе Москвы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Информация о нападении на сотрудников правоохранительных органов, прибывших по вызову на Профсоюзную улицу на юго-западе Москвы, является недостоверной. Об этом ТАСС сообщил начальник управления информации и общественных связей столичного ГУ МВД Владимир Васенин.

"Размещенная информация <…> не соответствует действительности", – заявил он.

До этого в Сети появилась информация, что около 05:00 5 мая трое мужчин предприняли попытку ограбить банкомат на Профсоюзной улице. На объекте сработала сигнализация, после чего на место происшествия выехали полицейские.

Согласно ранее распространенным сообщениям, злоумышленники, заметив прибытие правоохранителей, начали стрелять по ним, а затем скрылись с места инцидента.

До этого в подмосковной Апрелевке злоумышленник ограбил отделение Сбербанка. Грабителя нашли только спустя несколько дней после происшествия. Его узнал сотрудник банковской организации. Грабитель не стал скрывать информацию о содеянном.

