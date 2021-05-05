Движение затруднено на внутренней стороне МКАД из-за ДТП

Фото: телеграм-канал "Дептранс. Оперативно"
На 47-м километре Московской кольцевой автодороги (МКАД) в районе владения 9, строения 1, (внутренняя сторона, поселение Московский) столкнулись три автомобиля. Об этом сообщает департамент транспорта в телеграм-канале.
"Занято три полосы из пяти. Движение затруднено на четыре километра", – говорится в сообщении.
Накануне ДТП с участием четырех автомобилей произошло в районе 67-го километра внутренней стороны МКАД.
Информации о пострадавших не поступало.