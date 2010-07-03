Рысь сбежала из квартиры на севере столицы

Животное находилось в квартире по адресу: улица Лобненская, дом 4, корпус 3. Хозяйка питомца опасается, что рысь опасна для окружающих и может напасть.
В апреле Минприроды РФ составило список животных, которых предлагает запретить к содержанию дома. В их числе оказались питоны, крокодилы, тарантулы, каймановые черепахи, волки, динго, гиеновые собаки, медоеды, росомахи, макаки, павианы, филины и другие. Под запрет попадают и крупные представители семейства кошачьих: львы, тигры, гепарды, леопарды.
В столичном департаменте природопользования одобрили инициативу. Там также отметили, что для тех видов экзотических животных, которых запрет не коснется, нужно прописать условия содержания. Речь идет о необходимой площади, специальном питании, микроклимате.
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