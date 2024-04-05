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Воздушная тревога отменена в Севастополе, сообщил в своем телеграм-канале губернатор города Михаил Развожаев.

Сигнал воздушной тревоги в Севастополе был объявлен 5 апреля примерно в 19:35 по московскому времени. Губернатор предупреждал местных жителей об опасности. В связи с этим он не рекомендовал выходить на улицу. Также Развожаев информировал о дыме в районе Севастопольской бухты.

Ранее губернатор Саратовской области Роман Бусаргин заявил, что беспилотник был уничтожен в Энгельсе. По предварительной информации, никто не пострадал.