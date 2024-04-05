Воздушную тревогу объявили в Севастополе

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В Севастополе объявили воздушную тревогу. Об этом в своем телеграм-канале сообщил губернатор Михаил Развожаев.

"Внимание всем! Воздушная тревога!" – следует из опубликованного главой города видеоролика.

В связи с опасностью с воздуха местных жителей призвали не выходить на улицы, а также укрыться в помещениях без окон с несущими стенами. Более того, на время работы сирен рекомендуется перекрыть воду, газ и отключить электричество.

Вместе с этим Развожаев информировал о дыме в районе Севастопольской бухты. Он пояснил, что подобным образом военные маскируются.

До этого в небе над Севастополем сбили 10 воздушных целей. При атаке на город пострадала женщина, которая в момент произошедшего находилась около пятиэтажного дома на улице Батумской. У нее диагностировали осколочное ранение в руку.

