Три попадания по жилым домам выявили в результате атаки на Севастополь

Фото: телеграм-канал SHOT

В результате ночной воздушной атаки на Севастополь произошло три прямых попадания по жилым домам. Об этом губернатор города Михаил Развожаев написал в своем телеграм-канале.

Прямые прилеты по жилым домам были зафиксированы:

на улице Ялтинской, где погиб 65-летний мужчина, дом отключен от газа;

на улице Гранатной, там осколок попал в квартиру, были выбиты окна, нет части стены, повреждена газовая труба, отключен от газа 1 стояк на 5 квартир;

в районе Симферопольского шоссе осколок также прилетел в квартиру, выбито окно.

Развожаев добавил, что расселение в пунктах временного размещения не потребовалось. Губернатор призвал не подходить к обломкам и частям сбитых ракет, после обнаружения следует звонить по номеру 112.

Накануне вечером системы ПВО сбили над Севастополем более 10 воздушных целей. В результате погиб житель 65 лет, осколок ракеты попал в торец его дома. Еще четыре человека пострадали, рассказал Развожаев.

Уже 24 марта координатор Николаевского подполья Сергей Лебедев сообщил, что российские войска ударили по украинскому аэродрому Мартыновка в Николаевской области и уничтожили два Су-24, которые атаковали по Севастополю.