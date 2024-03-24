24 марта, 14:21Происшествия
Три попадания по жилым домам выявили в результате атаки на Севастополь
Фото: телеграм-канал SHOT
В результате ночной воздушной атаки на Севастополь произошло три прямых попадания по жилым домам. Об этом губернатор города Михаил Развожаев написал в своем телеграм-канале.
Прямые прилеты по жилым домам были зафиксированы:
- на улице Ялтинской, где погиб 65-летний мужчина, дом отключен от газа;
- на улице Гранатной, там осколок попал в квартиру, были выбиты окна, нет части стены, повреждена газовая труба, отключен от газа 1 стояк на 5 квартир;
- в районе Симферопольского шоссе осколок также прилетел в квартиру, выбито окно.
Развожаев добавил, что расселение в пунктах временного размещения не потребовалось. Губернатор призвал не подходить к обломкам и частям сбитых ракет, после обнаружения следует звонить по номеру 112.
Накануне вечером системы ПВО сбили над Севастополем более 10 воздушных целей. В результате погиб житель 65 лет, осколок ракеты попал в торец его дома. Еще четыре человека пострадали, рассказал Развожаев.
Уже 24 марта координатор Николаевского подполья Сергей Лебедев сообщил, что российские войска ударили по украинскому аэродрому Мартыновка в Николаевской области и уничтожили два Су-24, которые атаковали по Севастополю.
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