Дело о диверсии на железной дороге расследуют в Кузбассе

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Следственные органаны Восточного межрегионального СУТ СК России расследуют уголовное дело в отношении 16-летнего жителя Кемеровской области, который обвиняется в совершении поджога релейного шкафа на станции Ишаново Западно-Сибирской железной дороги. Об этом сообщается на сайте ведомства.

"По данным следствия, 28 марта 2023 года несовершеннолетний, действуя по заданию неустановленного лица, совершил поджог одного релейного шкафа, расположенного на станции Ишаново Западно-Сибирской железной дороги, получив за это денежное вознаграждение в размере не менее 5 тысяч рублей", – говорится в сообщении.

Противоправные действия подростка пресекли сотрудники ФСБ по Кемеровской области-Кузбассу. Обвиняемого задержали в порядке статьи 91 Уголовно-процессуального кодекса РФ.

В настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения. Следователи продолжают устанавливать обстоятельства произошедшего.

До этого на участке железной дороги в Брянской области сработало неизвестное взрывное устройство. Как сообщил губернатор региона Александр Богомаз, ЧП произошло на перегоне между населенными пунктами Новозыбков и Злынка. Пострадавших в результате инцидента не было.



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