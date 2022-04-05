Бастрыкин поручил расследовать преступления украинских военных в Харьковской области

Фото: СК РФ

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил расследовать обстоятельства совершенных преступлений в Харьковской области. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"Бастрыкин поручил в рамках уголовного дела установить обстоятельства взрыва плотины украинскими военнослужащими в Харьковской области. Кроме того, будут установлены и расследованы факты минирования дорог подразделениями Вооруженных сил Украины в целях пресечения попыток мирных жителей выехать в Россию", – говорится в сообщении.

По данным следствия, из-за взрыва плотины под угрозой затопления оказались населенные пункты, расположенные вдоль реки Северский Донец. Город Святогорск Краматорского района уже подтоплен.

Ранее Бастрыкин поручил установить личности националистов, причастных к издевательствам над военнослужащими РФ на Украине. Следователи также определят их места службы и командиров. Российские военнослужащие, подвергнувшиеся издевательствам, будут признаны потерпевшими и допрошены в рамках уголовного дела об обстоятельствах совершенных в отношении них преступлений.