Форма поиска по сайту

Москва 24

Форма поиска по сайту

происшествия

11:53

Бастрыкин поручил расследовать преступления украинских военных в Харьковской области

происшествия

Фото: СК РФ

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил расследовать обстоятельства совершенных преступлений в Харьковской области. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"Бастрыкин поручил в рамках уголовного дела установить обстоятельства взрыва плотины украинскими военнослужащими в Харьковской области. Кроме того, будут установлены и расследованы факты минирования дорог подразделениями Вооруженных сил Украины в целях пресечения попыток мирных жителей выехать в Россию", – говорится в сообщении.

По данным следствия, из-за взрыва плотины под угрозой затопления оказались населенные пункты, расположенные вдоль реки Северский Донец. Город Святогорск Краматорского района уже подтоплен.

Ранее Бастрыкин поручил установить личности националистов, причастных к издевательствам над военнослужащими РФ на Украине. Следователи также определят их места службы и командиров. Российские военнослужащие, подвергнувшиеся издевательствам, будут признаны потерпевшими и допрошены в рамках уголовного дела об обстоятельствах совершенных в отношении них преступлений.

Глава СК поручил расследовать призывы мэра Днепра убивать россиян по всему миру

Читайте также

Сюжет: Ситуация в Донбассе

© 2012 – 2022

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций   

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации.

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать