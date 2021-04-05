Ребенок пострадал от пиротехники в хореографическом училище на юге Москвы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Игорь Иванко

Столичная прокуратура проверит инцидент с несовершеннолетними в хореографическом училище на юге Москвы. Уточняется, что там от пиротехники пострадал ученик.

По данным прокуратуры, 14-летний мальчик пронес в образовательное учреждение пиротехническое изделие, которое сработало в раздевалке. Из-за этого другому ребенку потребовалась медицинская помощь.

В рамках проверки, провести которую поручили Симоновской межрайонной прокуратуре, установят все причины и обстоятельства произошедшего, а также дадут оценку безопасности в училище.

Как рассказала РИА Новости старший помощник руководителя СК РФ по Москве Юлия Иванова, в ведомстве также начали доследственную проверку. По ее словам, старшеклассник кинул в ведро светошумовое устройство для игры в пейнтбол, из-за чего пострадал 11-летний ребенок. На данный момент мальчика осматривают врачи, его жизни ничего не угрожает.

Ранее член Общественной палаты РФ Султан Хамзаев предложил ограничить возможность использования пиротехники. Кроме того, депутат Госдумы Евгений Федоров направил письмо в МЧС России с предложением запретить использование пиротехники рядом с домами и больницами.