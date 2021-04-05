Минспорт Подмосковья разберется в ситуации со смертью футболиста команды "Знамя труда"

Фото: ТАСС/Станислав Красильников

Министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков заявил о намерении Минспорта Московской области провести проверку в связи со смертью 18-летнего защитника молодежной команды подмосковного футбольного клуба "Знамя труда" Никиты Сидорова. Об этом сообщает ТАСС.

Терюшков отметил, что после подобных случаев всегда проходит специальная комиссия, а позднее принимаются все решения.

"У футболиста было все пройдено. Здесь, конечно, нужно будет глубоко разбираться, смотреть, на этой неделе будет разбирательство", – сказал министр.

4 апреля Никита Сидоров скончался во время товарищеского матча с клубом из Павловского Посада. Он вышел на поле во время второго тайма, а спустя пять минут ему стало плохо. Первую помощь ему пытались оказать прямо на поле тренер и врач команды. Затем подъехали медики и реанимобиль.

Предварительным диагнозом врачи назвали аневризму.