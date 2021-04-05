Десять бытовок загорелись на Можайском шоссе

Крупный пожар на складе произошел на на Можайском шоссе
Возгорание десяти бытовок произошло в Одинцовском городском округе Подмосковья, передает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.
"Около 06:40 поступило сообщение о пожаре на Можайском шоссе, 165, в поселке Новоивановское Одинцовского городского округа. По предварительной информации, там горят 10 бытовок", – поделился источник.
Он уточнил, что площадь горения составляет 80 квадратных метров.
По его данным, возгорание угрожает газовым баллонам. На месте происшествия работают пожарные. Информации о пострадавших пока нет.
Ранее пожар произошел на северо-западе Москвы. Огонь также охватил бытовки. Возгорание случилось на улице Нижние Мневники.