Десять бытовок загорелись на Можайском шоссе

Крупный пожар на складе произошел на на Можайском шоссе

Возгорание десяти бытовок произошло в Одинцовском городском округе Подмосковья, передает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

"Около 06:40 поступило сообщение о пожаре на Можайском шоссе, 165, в поселке Новоивановское Одинцовского городского округа. По предварительной информации, там горят 10 бытовок", – поделился источник.

Он уточнил, что площадь горения составляет 80 квадратных метров.

По его данным, возгорание угрожает газовым баллонам. На месте происшествия работают пожарные. Информации о пострадавших пока нет.

Ранее пожар произошел на северо-западе Москвы. Огонь также охватил бытовки. Возгорание случилось на улице Нижние Мневники.

