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Происшествия

08:53

Возросло число пострадавших при взрыве газа в Орехово-Зуеве

происшествия

Фото: СК РФ

В подмосковном Орехово-Зуеве увеличилось число пострадавших в результате взрыва газа в жилом доме. По уточненным данным, пострадали 10 человек, информирует ТАСС со ссылкой на медицинские службы региона.

"В результате взрыва пострадали 10 человек, четверо из них, включая ребенка, госпитализированы, шестерым медицинская помощь оказана амбулаторно", – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось о трех погибших и шестерых пострадавших.

Инцидент случился в субботу днем на улице Гагарина. В результате взрыва обрушились квартиры с пятого по первый этажи.

Отмечалось, что троих пострадавших планировали транспортировать в медучреждение в Москву.

Согласно предварительным данным, взрыв мог случиться из-за неисправности газовой колонки, находящейся в одной из квартир. СК начал проверку по факту взрыва. Ситуацию держит на личном контроле губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

В МЧС не исключили, что под завалами дома в Подмосковье остались люди

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