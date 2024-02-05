Женщина получила осколочное ранение при обстреле поселка Курской области

Фото: телеграм-канал "Роман Старовойт"

Украинская армия обстреляла поселок Теткино Глушковского района, в результате пострадала местная жительница. Об этом губернатор Курской области Роман Старовойт написал в своем телеграм-канале.

По его словам, в общей сложности было зафиксировано пять прилетов.

"К сожалению, получила осколочное ранение местная жительница. Врачи Глушковской ЦРБ оказывают ей всю необходимую помощь", – сообщил Старовойт.

Ранее стало известно, что системы ПВО перехватили украинский беспилотник самолетного типа над территорией Брянской области. Это был третий БПЛА, который сбили над территорией региона за несколько часов.

До этого в Минобороны РФ заявили о перехвате украинского дрона в Брянской области примерно в 22:30, еще один БПЛА был уничтожен около 23:00.

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