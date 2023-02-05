Глава СК поручил представить доклад о расследовании убийства мальчика в Балашихе

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил подготовить доклад о ходе расследования убийства девятилетнего мальчика в Балашихе. Об этом сообщается в официальном телеграм-канале СК.

По данному делу был задержан мужчина. Сейчас с ним работают следователи.

"Бастрыкин поручил исполняющему обязанности руководителя ГСУ СК России по Московской области Виталию Чванову представить доклад о ходе расследования уголовного дела", – отмечается в публикации.

Кроме того, в рамках расследования планируется оценить действия должностных лиц, которые должны были следить за обстановкой в неблагополучной семье.

Ранее сообщалось, что 47-летний пьяный мужчина решил показать ребенку боевые приемы с ножами. В результате его действий девятилетний мальчик получил смертельное ранение.

В следствии уточнили, что мальчик проживал с отцом, так как его мать была лишена родительских прав.

Специалисты осмотрели место происшествия, назначили судебно-медицинскую экспертизу. По данному инциденту заведено уголовное дело об убийстве.

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