Пожар в автосервисе на севере столицы потушили – ГУ МЧС

Видео: Москва 24

Пожарным удалось потушить возгорание в автосервисе на севере столицы, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС РФ по городу.

"В 08:20 мск пожар ликвидирован", – говорится в сообщении.

Пожару был присвоен повышенный ранг. Позже его понизили до первого ранга. Площадь возгорания составила 300 квадратных метров. В здании было 10 газовых баллонов.

В МЧС подчеркнули, что в настоящее время перекрыто движение по Ильменскому проезду.

Возгорание произошло в пятницу утром по адресу Ильменский проезд, дом 8, корпус 3. Пожар случился в одноэтажном автосервисе.

Накануне жилой дом загорелся в Саларьеве. По сообщениям очевидцев, возгорание случилось в квартире на втором этаже.

