Госпитализированы двое пострадавших в ДТП в Подмосковье

Фото: vk.com/ГородОК | Жуковский | Раменское

В Подмосковье госпитализировали водителя и пассажира самосвала, пострадавших в ДТП. Их состояние оценивается как средней тяжести, сообщает Агентство "Москва".

Грузовой автомобиль столкнулся с груженным песком самосвалом в Раменском районе. В результате маршрутку, стоящую на обочине, присыпало песком.

Пострадавшие направлены в Раменскую центральную районную больницу. Врачи оказывают им всю необходимую помощь.