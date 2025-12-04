Форма поиска по сайту

04 декабря, 11:34

Происшествия

Арестованы еще трое участников нападения на псковских десантников в Чечне

Фото: depositphotos/Grigorenko

Арестованы еще трое участников нападения на псковских десантников, произошедшего в Чечне в 2000 году, сообщает РИА Новости со ссылкой на ЦОС ФСБ РФ.

В результате совместной работы сотрудников спецслужбы со Следственным комитетом и МВД были арестованы граждане РФ Рустам Мурзагишиев и Илхом Шукуров, а также гражданин Украины Чингиз Савченко, который служит в Вооруженных силах Украины (ВСУ).

Савченко задержали в том числе за противодействие специальной военной операции в Смоленской области. Еще двоих удалось задержать в Карачаево-Черкесии и Татарстане.

Злоумышленники арестованы, им предъявлены обвинения по статьям 209 ("Бандитизм"), 279 ("Вооруженный мятеж"), 317 ("Посягательство на жизнь военнослужащего") УК РФ.

Жертвами нападения, которое произошло в 2000-м в окрестностях села Улус-Керт Шатойского района Чечни, стали военные 6-й парашютно-десантной роты 104-го полка 76-й Псковской дивизии ВДВ. В результате погибли 84 десантника.

В 2021 году был задержан член банды Шамиля Басаева, который участвовал в этом нападении. Позднее задержали еще двоих членов банды – Альберта Елакаева и Алимхана Мусаева. Выяснилось, что они вступили в состав формирования, которым руководили Басаев и Эмир Хаттаб.

В декабре 2024 года ФСБ удалось задержать еще двух боевиков – Хамидула Япова и Минкаила Магамадова. Им предъявили обвинения по статьям о бандитизме, вооруженном мятеже и посягательстве на жизнь военнослужащих.

